Представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжан Сяомин назвал новый закон о национальной безопасности Гонконга «специальным подарком» на 23-ю годовщину возвращения его от Великобритании.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей во вторник одобрил этот закон, он вступил в силу в этот же день. В среду исполняется 23 года со дня передачи Гонконга Великобританией под юрисдикцию Китая.

«Этот закон — специальный подарок на 23-й день рождения специального административного района Гонконг… Этот закон станет краеугольным камнем для стабильности и процветания Гонконга. Он станет поворотным пунктов и вернет Гонконг назад на путь развития», — заявил на брифинге Чжан Сяомин.

Он отметил, что после передачи Гонконга Китаю многие хотели уехать, наблюдался отток капитала, но время показало, что все эти опасения были безосновательными.

«Сейчас время для того, чтобы прекратить хаос и восстановить порядок в Гонконге. Я уверен в том, что этот закон на самом деле вернет спокойствие в Гонконг… Сейчас, когда закон о национальной безопасности уже принят, у некоторых есть сомнения относительно этого закона. Это нормально. Я снова уверен, что время рассеет эти опасения», — добавил Чжао Сяомин.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.

Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.