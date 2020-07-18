КНДР разработала вакцину-кандидата против COVID-19, сообщается на северокорейском портале о научных достижениях «Мирэ» («Будущее»).

По данным портала, ученые в центре исследований медицины Института исследований медицины и биологии разработали рекомбинантную субъединичную вакцину на основе данных генетической последовательности шиповидного S-белка из мембраны коронавируса, который связывается с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) человека в мембранах наших клеток, таким образом прикрепляясь к клетке.

Безопасность и эффективность вакцины была доказана на животных, и с начала июля начались ее клинические испытания. «Учитывая, что в КНДР нет ни одного больного коронавирусом, сейчас обсуждается, как проводить третий этап клинических испытаний», — отмечает портал.

Субъединичные вакцины состоят из одного или нескольких очищенных поверхностных иммуногенных белков вирусов и не содержат его живых компонентов, поэтому считаются безопасными. Они направлены лишь на то, чтобы вызвать иммунный ответ у организма. Рекомбинантные субъединичные вакцины действуют по тому же принципу, но используя методы генной инженерии. Генетический материал вируса встраивают в другие клетки, например дрожжевые или клетки насекомых, которые потом продуцируют нужный антиген. После этого антиген выделяют, очищают и готовят вакцину.

Недостатком простых субъединичных вакцин и рекомбинантных субъединичных вакцин является их низкая иммуногенность и, соответственно, необходимость регулярной вакцинации.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.