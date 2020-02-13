Чартерные полеты российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля отменены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса. Китайские авиаперевозчики выполнение чартерных рейсов.

Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты — за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний. Остальные перешли на чартерный режим.

Как сообщал ранее министр транспорта Евгений Дитрих, Россия не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем.

Для рейсов между Россией и Китаем выделен отдельный терминал F в московском аэропорту «Шереметьево». Остальные рейсы выведены из него в другие терминалы. Увеличено и количество медработников в аэропорту. Все терминалы аэропорта оснащены тепловизорами, средствами индивидуальной защиты, подготовлены к работе изоляторы с отдельным входом с перрона, исключающим смешение потоков здоровых пассажиров с инфицированными.

При этом «Аэрофлот» и РЖД бесплатно отвезут в изначальный пункт назначения пассажиров, которые из-за ограничений по коронавирусу вынужденно прилетели в «Шереметьево».

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.

По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали 59 493 подтвержденных случая заболевания, умерли 1353 человека.

Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

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