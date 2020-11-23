Из крупных государств Китай становится не просто крупнейшим, но фактически единственным местом для вложения капиталов со стороны инвесторов. Этому во многом способствовала успешная борьба с пандемией COVID-19 на фоне общей неопределенности с распространением коронавируса в остальном мире.

По данным Министерства торговли КНР, прямые иностранные инвестиции в октябре выросли на 18,7% по сравнению с октябрем прошлого года и составили 12,4 млрд долларов. Причем октябрь стал седьмым месяцем роста вложений подряд, уступив при этом сентябрю (тогда рост составил 25,1% по сравнению с сентябрем 2019-го).

Обращает на себя внимание, что самый бурный рост иностранных инвестиций наблюдается в высокотехнологичной сфере. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года с января по октябрь 2020 года вложения выросли на 27,8%, при этом в НИОКР рост составил 82,1%.

То есть речь идет не только о привлекательности китайской экономики для иностранных компаний, но и о перетекании высоких технологий в Поднебесную. Это особенно значимо на фоне административных ограничений, которые всё последнее время вводил Вашингтон.

Напомним, президент США Дональд Трамп запретил крупнейшим иностранным компаниям устанавливать свое программное обеспечение на китайскую электронику, запретил им делиться технологиями. Однако, по всей видимости, Китай постепенно обретает технологическую независимость, что открывает перед страной поистине неограниченные возможности.

Интересно также, что в условиях глобальной конкуренции между США и КНР многие американские компании своими деньгами встали на сторону Китая.

Министерство торговли КНР говорит, что по сравнению с первым полугодием прошлого года за первые шесть месяцев 2020-го инвестиции из Штатов выросли на 6%. При этом британская финансовая компания Mergermarket замечает, что с января по сентябрь американские компании провели 25 крупных сделок по слиянию и поглощению в Китае, а их объем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 69% и достиг 11,2 млрд долларов.

В ближайшее время рост иностранных инвестиций и вовсе обещает стать взрывным. Дело в том, что до последнего времени китайское правительство не очень охотно позволяло компаниям из-за рубежа скупать собственность в КНР. Но сейчас многие ограничения снимаются, в частности, сделаны сильные послабления в финансовом секторе и автомобильной промышленности. На очереди — разрешение иностранцам покупать предприятия, принадлежащие или контролируемые китайскими военными.

Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что в дальнейшем большая часть крупных инвесторов сосредоточат свое внимание на Китае:

— Китай сегодня действительно выходит на первые позиции в мире. Важной вехой стало создание зоны свободной торговли между Китаем, Японией, Австралией, Южной Кореей, Новой Зеландией и 10 странами АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины). Создание этого «Всестороннего регионального экономического партнерства» (ВРЭП) фактически означает, что Китай забрал у Америки пальму первенства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь США рассчитывать на лидерство там не приходится. Тем более, что внутри Штатов политический кризис. И никто не знает, как себя будет вести Джозеф Байден.

После подписания этого соглашения Китай вышел на лидирующее место в мировой экономике, и это свершившийся факт.

«СП»: — Можно сказать, что из крупных стран КНР сегодня единственное место для долгосрочных инвестиций?

— По сути это так. Китай наиболее удачно справился с эпидемией коронавируса. Даже по сравнению с Южной Кореей, где довольно сильные ограничения. В Китае обеспечивается безопасность для людей и капиталов. Уже многие американские компании задумались над тем, не вывести ли им свои капиталы в КНР. Там, по крайней мере, можно отсидеться, пока пандемия не стихнет. Тем более, никто не знает, сколько она продлится.

Сейчас практически во всех странах мира ожидается падение ВВП, в развитых странах от 4 до 8%, а у некоторых до 15%. В Китае, наоборот, намечается рост. По моим оценкам, рост составит от 2,5 до 4%.

«СП»: — Обращает внимание, что инвестиции быстрее всего растут в сферу высоких технологий.

— Эта сфера действительно стала передовой. Другое дело, что пока доля высоких технологий от общего объема китайского экспорта не так велика, не более 10%.

«СП»: — То есть можно ожидать «принципа домино»? Вслед за Юго-Восточной Азией придут американцы, потом европейцы, и в итоге все инвесторы сосредоточат внимание на Китае?

— В Китай уже инвестируют. Ежегодно из-за рубежа в КНР приходит около 138 млрд долларов. Такая сумма России просто не снилась.

Но главное то, что даже эти колоссальные средства лишь жалкая часть всех инвестиций в китайскую экономику. ВВП Китая сегодня 99 трлн. юаней, при этом собственные инвестиции в экономику составляют около 65 трлн. юаней в год, это более 10 трлн. долларов. Причем большая часть инвестиций, около 70%, не деньги госбюджета, а собственные средства предприятий, их накопления.

У меня в этом году вышла книга «Китай становится экономической сверхдержавой», там я подробно описал масштабы развития Поднебесной. Мы до конца не представляем, о каких суммах идет речь. Если иностранные инвестиции будут расти, а к этому есть все предпосылки, то китайская экономика разрастется до небывалых масштабов. Пока иностранные инвестиции это около 1% от всех инвестиций.

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