Коронавирус COVID-2019 проявляет устойчивость во внешней среде и способность заражать человека через дыхательные пути аэрозольным способом. Так, риск инфицирования существует в закрытом помещении при высокой концентрации взвешенных частиц с возбудителем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 19 февраля, на сайте госкомитета по делам здравоохранения КНР.

«Передача вируса воздушно-капельным и контактным (при тесном контакте) путем является основным способом передачи коронавируса», — цитирует ТАСС слова документа.

Аэрозольный способ передачи инфекции заключается в передаче воздушно-капельным путем частиц с возбудителем при диалоге, чихании или кашле. Также аэрозольным считается воздушно-пылевой способ передачи, при котором заражение происходит путем попадания в организм здорового человека частиц взвешенной пыли, содержащей возбудитель.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 19 февраля, число жертв заболевания только в КНР достигло 2004 человек, подтвержденных случаев заражения — более 74 тыс.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что текущая ситуация может быть «лишь верхушкой айсберга». Предположительно, первые образцы вакцины будут готовы через полтора года.