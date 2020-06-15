Предположения, что источником новой вспышки заражения коронавирусом в Пекине стала Европа, вызвали широкий резонанс в Китае, породив новые версии происхождения эпидемии COVID-19. Некоторые интернет-пользователи и эксперты выступили с предположениями, что изначальная вспышка на рынке морепродуктов в Ухане также могла случиться из-за импортных продуктов или завезенных из-за рубежа животных.

Предварительные исследования в соответствии с секвенированием генома, по словам исследователя из Пекинского центра профилактики и контроля заболеваний Яна Пэна, показали, что тип нового коронавируса, обнаруженного в образцах, собранных на пекинском оптовом рынке «Синьфади» ставшем местом новой вспышки COVID-19 в китайской столице, был связан с не с китайскими, а с европейскими случаями.

Как сказал в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) Ян Пэн, источник вируса все еще отслеживается, и неизвестно, как он попал на рынок. Есть две основные теории относительно того, как вирус попал на рынок. Согласно одной из них, привезенные из-за границы зараженные морепродукты и мясо заражали тех, кто с этими товарами контактировал.

Согласно другой теории, вирус мог попасть на морепродукты или мясо через людей, которые приходят на рынок и распространяют заразу через кашель и чихание.

Как сообщает китайское издание Global Times, не только пользователи социальных сетей, но и некоторые эксперты считают, что это открытие указывает на то, что весьма вероятно, что кластерные инфекции в Пекине были вызваны импортированными морепродуктами, которые были заражены коронавирусом в Европе, прежде чем они были доставлены в Китай.

«Снова рынок морепродуктов! Пожалуйста, проведите расследование по поводу источника импортных морепродуктов, которые продавались на рынке морепродуктов Хуанань, и сравните его с импортными морепродуктами на пекинском рынке Синьфади», — написал пользователь соцсети Сина Вейбо, спрашивая, не попали ли морепродукты на оба китайских рынка из одного и того же зарубежного источника.

Реагируя на результаты секвенирования генома в Пекине, руководитель общественного центра здравоохранения в Фанчжуане Ву Хао говорит Global Times, что вирус мог попасть в Китай через импортированные морепродукты, которые могли стать источником вируса на уханьском рынке морепродуктов Хуанань.

Предыдущие комментарии директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу также подразумевали существование различных версий происхождения вируса.

«Сначала мы предполагали, что на рынке морепродуктов может быть вирус, но теперь рынок больше похож на жертву. Новый коронавирус существовал задолго до этого», – говорил Гао Фу в мае.

Часть места проведения расследований на уханьском рынке Хуанань была повреждена в ходе мероприятий по дезинфекции, что еще больше затрудняет поиск источника заболевания.

Теперь же в Пекине местные органы власти перед дезинфекцией рынка Синьфади собрали образцы из окружающей среды и образцы морепродуктов.

Тем не менее, некоторые поставщики на уханьском рынке морепродуктов Хуанань, к которому в понедельник обратилась газета Global Times, заявили, что большинство продаваемых на рынке морепродуктов поступают из близлежащих регионов, например, из расположенного недалеко от Уханя города Цяньцзян. Некоторые другие торговцы отказались от комментириев, когда их спросили, продавались ли на рынке импортные морепродукты.

Как заявил в понедельник Global Times заместитель директора департамента биологии патогенов Уханьского университета Ян Чжаньцю, вряд ли вспышка на рынке Хуанань была связана с импортными морепродуктами. Он сказал, что вирус возник среди диких животных: предыдущие исследования показали, что новый коронавирус, вероятно, произошел от летучих мышей.

Нельзя исключать возможность того, что новый коронавирус, возможно, пришел в Ухань из-за пределов Китая – например, из стран Юго-Восточной Азии.