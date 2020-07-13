Китай за минувшие сутки выявил восемь новых случаев коронавирусной инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали 14 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все новые случаи, в том числе бессимптомные носители, — ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 602 случая коронавирусной инфекции, 78 648 человек выздоровели, 320 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1 979, выздоровели 1 893 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено шесть таких случаев, из карантина выпустили восемь человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 110 бессимптомных носителей, однако не известно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1469 случаев заражения (семь человек скончались, 121 выздоровел), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 451 человек (семь скончались, 438 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.