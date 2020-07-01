Китай за минувшие сутки выявил три новых случая коронавирусной инфекции и трех бессимптомных носителей, из больниц выписали 10 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все три новых случая — локальные и были выявлены в Пекине.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 534 случая коронавирусной инфекции, 78 479 человек выздоровели, 421 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1 918, выздоровели 1 839 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено три таких случая, из карантина выпустили одного человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 100 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1205 случаев заражения (семь человек скончались, 1107 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек (семь скончались, 437 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.