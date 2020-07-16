Китай за минувшие сутки выявил только один новый случай коронавирусной инфекции и двух бессимптомных носителей, из больниц выписали 26 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что единственный новый случаи — ввозной, из бессимптомных — один ввозной, один локальный.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 612 случаев коронавирусной инфекции, 78 719 человек выздоровели, 259 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1 964, выздоровели 1 893 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено два таких случая, из карантина выпустили восемь человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 104 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1588 случаев заражения (10 человек скончались, 1241 выздоровел), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 451 человек (семь скончались, 440 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.