Китай за минувшие сутки выявил девять новых случаев коронавирусной инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали 42 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все новые случаи — ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 581 случай коронавирусной инфекции, 78 590 человек выздоровели, 357 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1 958, выздоровели 1 884 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено шесть таких случаев, из карантина выпустили шесть человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 112 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1323 случая заражения (семь человек скончались, 1167 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 449 человек (семь скончались, 438 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.