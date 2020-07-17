Китай за минувшие сутки выявил 10 новых случаев коронавирусной инфекции и пятерых бессимптомных носителей, из больниц выписали 18 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 10 случаев один локальный – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные девять – ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 622 случая коронавирусной инфекции, 78 737 человек выздоровели, 251 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1998, выздоровели 1912 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено пять таких случаев, из карантина выпустили пять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 104 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1655 случаев заражения (10 человек скончались, 1254 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 452 человека (семь скончались, 440 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.