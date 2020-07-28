Китай за минувшие сутки выявил 68 случаев коронавируса и 34 бессимптомных носителя, из больниц выписали 16 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 68 новых случаев 64 — локальные (57 — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, шесть — в провинции Ляонин и один — в Пекине), остальные 4 — ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 959 случаев коронавирусной инфекции, 78 934 человека выздоровели, 391 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 2053, выздоровел 1971 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 34 таких случая, из них шесть – ввозные, остальные 28 – локальные, из карантина выпустили 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 306 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 2778 случаев заражения (22 человека скончались, 1486 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 462 человека (7 скончались, 440 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавирусной инфекции.