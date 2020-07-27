Китай за минувшие сутки выявил 61 случай коронавируса и 44 бессимптомных носителя, из больниц выписали десять пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 61 нового случая 57 — локальные (41 — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 14 — в провинции Ляонин и два — в провинции Цзилинь), остальные четыре — ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 891 случай коронавирусной инфекции, 78 918 человек выздоровели, 339 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 2049, выздоровели 1969 человек.

С первого апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 44 таких случая, из них один — ввозной, остальные 40 — локальные, из карантина выпустили троих человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 302 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 2633 случая заражения (18 человек скончались, 1495 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 458 человек (семь скончались, 440 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.