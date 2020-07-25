Китай за минувшие сутки выявил 34 новых случая коронавируса и 74 бессимптомных носителя, из больниц выписали 16 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 34 новых случаев 29 — локальные, (20 — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, девять – в провинции Ляонин), остальные пять — ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 784 случая коронавирусной инфекции, 78 889 человек выздоровели, 261 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 2034, выздоровели 1955 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 74 таких случая, из них два – ввозные, остальные 72 – локальные, из карантина выпустили 18 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 251 бессимптомный носитель, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 2372 случая заражения (16 человек скончались, 1407 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 458 человек (семь скончались, 440 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.