Китай за минувшие сутки выявил 28 новых случаев коронавируса, также зарегистрированы восемь бессимптомных носителей, выздоровели 15 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 28 новых случаев 24 локальные (21 — в Пекине, два — в провинции Хэбэй, один – в городе Тяньцзинь), четыре — ввозные.

Накануне в Китае выявили 44 новых случая заражения коронавирусом и 11 бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» в районе Фэнтай 13 июня был закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 293 случая коронавирусной инфекции, 78 394 человека выздоровели, 265 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1860, выздоровели 1769 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены восемь таких случаев, из карантина выпустили три человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 111 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1120 случаев заражения (четыре человека скончались, 1071 выздоровел), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 445 человек (семь скончались, 434 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.