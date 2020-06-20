Китай за минувшие сутки выявил 27 новых случаев коронавируса, также зарегистрированы семь бессимптомных носителей, выздоровели 12 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 27 новых случаев 23 локальные (22 — в Пекине, один — в провинции Хэбэй), четыре — ввозные.

Накануне в Китае выявили 32 новых случая заражения коронавирусом и пять бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком «Синьфади» в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 352 случая коронавирусной инфекции, 78 410 человек выздоровели, 308 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1868, выздоровели 1785 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены семь таких случаев, из карантина выпустили 9 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 18 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1127 случаев заражения (четыре человека скончались, 1074 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек (семь скончались, 434 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.