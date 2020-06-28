Китай за минувшие сутки выявил 17 новых случаев коронавирусной инфекции и семь бессимптомных носителей, из больниц выписали семь пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 17 новых случаев 14 — локальные (все в Пекине), три — ввозные.

Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком «Синьфади» в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 500 случаев коронавирусной инфекции, 78 451 человек выздоровели, 415 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1902, выздоровели 1816 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено семь таких случаев, из карантина выпустили пять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 106 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1197 случаев заражения (семь человек скончались, 1095 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек (семь скончались, 435 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.