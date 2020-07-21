Китай за минувшие сутки выявил 11 новых случаев коронавирусной инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали 18 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что 8 из 11 случаев — локальные, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные три — ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 693 случая коронавирусной инфекции, 78 817 человек выздоровели, 242 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 2015, выздоровели 1936 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 6 таких случаев, из них 1 — ввозной, остальные 5 – локальные, из карантина выпустили 10 человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 149 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 1958 случаев заражения (12 человек скончались, 1302 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 455 человек (семь скончались, 440 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.