Китай за минувшие сутки выявил три новых случая коронавирусной инфекции и двух бессимптомных носителей, из больниц выписали 8 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из трех новых случаев — один локальный, выявлен в Пекине, еще два — ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 537 случаев коронавирусной инфекции, 78 487 человек выздоровели, 416 пациентов с COVID-19 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1 920, выздоровели 1 845 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено два таких случая, из карантина выпустили трех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 99 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1233 случая заражения (семь человек скончались, 1117 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек (семь скончались, 438 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.