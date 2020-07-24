Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавируса и 43 бессимптомных носителя, из больниц выписали 18 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 21 нового случая 15 — локальные, (13 — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, два – в провинции Ляонин), остальные шесть — ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 750 случаев коронавирусной инфекции, 78 873 человека выздоровели, 243 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 2029, выздоровел 1951 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 43 таких случая, из них девять – ввозные, остальные 34 – локальные, из карантина выпустили четырех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 204 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 2249 случаев заражения (15 человек скончались, 1379 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 455 человек (семь скончались, 440 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.