Китай за минувшие сутки выявил 19 новых случаев коронавируса и одного бессимптомного носителя, из больниц выписали пять пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 19 новых случаев 14 — локальные (13 в Пекине, один в провинции Хэбэй), пять — ввозные.

Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком «Синьфади» в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 22 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 449 случаев коронавирусной инфекции, 78 433 человек выздоровели, 382 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 893, выздоровели 1 805 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен один такой случай, из карантина выпустили четырех человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 97 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии был выявлен 1179 случаев заражения (шесть человек скончались, 1086 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек (семь скончались, 435 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.