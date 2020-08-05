Тайфун «Хагупит» заставил горный водопад Линфэн высотой 190 метров течь в обратном направлении, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как падающую воду сносит порывами ветра. Мощный тайфун «Хагупит» обрушился на китайскую провинцию Чжэцзян. Скорость ветра достигала 136 километров в час, в некоторых восточных прибрежных районах зафиксировали волны высотой более четырех метров. Более 380 тысяч человек эвакуировали.

Автомобильное и железнодорожное сообщение нарушено. Отменили поезда, перекрыли часть скоростных автомагистралей, многие дома остались без света.

Пришел «Хагупит» из Тихого океана – это четвертый тайфун в Китае за 2020 год.