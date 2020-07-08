Ядерный арсенал США превышает ядерный арсенал Китая в 20 раз, Вашингтон намерен увеличить этот разрыв, требование от Китая присоединиться к трехсторонним переговорам с Россией по разоружению не что иное, как попытка со стороны США развязать себе руки для военного доминирования, завил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Существует огромный разрыв между уровнем ядерного арсенала США и уровнем ядерного арсенала Китая. Я хочу привести одну цифру. Ядерный арсенал США составляет около 5800 — 6000 боеголовок, это в 20 раз больше размера ядерного арсенала Китая. Это согласно данным, предоставленным международными известными аналитическими институтами», — заявил на спецбрифинге Фу Цун.

Он подчеркнул, что США прекрасно знают об этом огромном разрыве, как в количественном и качественном отношении, и собираются увеличить его.

«США собираются инвестировать 500 миллиардов долларов в следующие 10 лет и 1,2 триллиона в следующие 30 лет. Просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах — это ничто иное как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования», — заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что отказ Китая не участвовать в этих переговорах не означает его выход из международного процесса ядерного разоружения.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.