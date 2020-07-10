Анна Раткогло. Китайские ученые создали восприимчивых к COVID-19 генномодифицированных мышей, на которых можно будет тестировать вакцины и лекарства от коронавирусной инфекции, рассказал Mpravda.com генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун.

«Клонирование – это техническое средство, и используя эти технологии можно создавать животных-моделей для тестирования лекарств и вакцин. Обычные животные невосприимчивы к COVID-19, поэтому с помощью методов клонирования и редактирования генома можно «пересадить» животным человеческий ген ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2, АПФ2) для того, чтобы заразить участвующее в эксперименте животное и провести испытания эффективности вакцин и лекарств», — рассказал агентству Ми Цзидун.

Он также сообщил, что в Китае в настоящий момент уже применяются технологии редактирования генома для выведения мышей-моделей COVID-19 с hACE2, на которых можно будет тестировать активно разрабатываемые в стране вакцины и лекарства от коронавирусной инфекции.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о первой партии генно-модифицированных мышей, которые появились на свет 23 июня в рамках совместного проекта SinoGene, компании SPF Beijing Biotechnology и ряда других организаций.

Как сообщили в компании SinoGene, многочисленные исследования показали, что COVID-19 проникает в организм человека, связываясь именно с молекулой ACE2. Однако из-за структурных различий между белками ACE2 в организме мыши и в организме человека, эффективность инфицирования коронавирусом обычных лабораторных мышей низкая, и поэтому такие мыши являются далеко не лучшей моделью для исследований препаратов против коронавирусной инфекции.

Модели мышей, в геном которых вставлен человеческий ACE2 (hACE2), смогут восполнить этот довольно значительный пробел в области испытаний, направленных на борьбу с COVID-19.

«Использование мышей с hACE2 в соответствующих исследованиях может значительно повысить эффективность и коэффициент успеха доклинической проверки лекарств», — указали в SinoGene.

Ученые, имея подходящее модельное животное, могут имитировать процесс заражения COVID-19, как это происходит в организме человека, и далее изучать пути передачи инфекции, механизмы развития болезни в организме и изменения вируса.

Также в компании отметили, что ситуация с пандемией коронавируса в мире продолжает ухудшаться, и, возможно, сосуществовать с COVID-19 человечеству придется еще долгое время, поэтому разработка вакцин и лекарств не терпит отлагательств. В Китае, как и во всем мире, активно ведутся разработки необходимых препаратов, и такие исследования требуют проведения многочисленных тестов на животных.

В настоящее время в китайском научно-исследовательском сообществе наблюдается большой спрос на модельных мышей с hACE2, в первую очередь высок спрос у научно-исследовательских институтов, учебных заведений и компаний, занимающихся биогенетическими исследованиями.

В компании подчеркнули, что исследования и разработка вакцин и лекарств будут затруднены, если возникнет нехватка модельных животных, даже при достаточном финансировании и наличии высококвалифицированных специалистов. Мыши-модели COVID-19 являются важным материалом для исследований, которого не хватает и который крайне сложно найти. Поэтому в компании намерены ускорить получение таких мышей в большем количестве, чтобы поддержать научно-исследовательскую работу, направленную на борьбу с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) ведут работу над созданием мышей, восприимчивых к новому коронавирусу для дальнейшего испытания на них вакцин и препаратов от COVID-19.

Также в середине мая сообщалось, что специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук (Москва) в свою очередь уже создали отечественных генномодифицированных (так называемых «гуманизированных») мышей, которые необходимы для тестирования новых вакцин от коронавируса. Также указывалось о передаче животных в Центр вирусологии («Вектор») для непосредственной работы с вирусом к июню.