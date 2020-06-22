Семь школьников пытались помочь своему товарищу, упавшему в реку в китайском городе центрального подчинения Чунцин, в результате все восемь детей погибли, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье в населенном пункте Мисьнь уезда Туннань. После того, как властям сообщили, что кто-то упал в воду на плотине реки Фуцзян, началась поисково-спасательная операция. Все восемь детей были объявлены пропавшими без вести, в их поиске принимали участие более 200 человек, в том числе пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов.

Однако спаси детей не удалось, в понедельник в 0.30 по местному времени (воскресенье 19.30 мск) спасатели вытащили из воды тела семи школьников, а в 7.10 (2.10 мск) нашли тело восьмого ребенка.

Согласно предварительному расследованию, все дети были учениками местной начальной школы и жили неподалеку, в выходные они отправились играть возле плотины, однако один ребенок по неосторожности оступился и упал в воду, а семеро других пытались спасти своего товарища, но тоже оказались в воде, откуда выбраться уже не смогли.