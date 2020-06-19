Постпредство КНР при Женевской канцелярии ООН назвало заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по Гонконгу вмешательством во внутренние дела Китая.

Ранее в пятницу Бачелет заявила, что любое законодательство для Гонконга и его реализация должны полностью соответствовать обязательствам Китая в области прав человека. Она также отметила, что такие законы никогда не могут использоваться для криминализации поведения и выражения мнений, и крайне важно проводить публичные дебаты при принятии решений, касающихся мер по обеспечению национальной безопасности.

Постпредство КНР в своем заявлении указывает, что замечания Бачелет «являются грубым вмешательством в суверенитет Китая и внутренние дела и нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций». В связи с этим «Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест».

Кроме того, как заявило постпредство, Китай уже сделал представление верховному комиссару и ее управлению.

«Гонконг принадлежит Китаю. Дела Гонконга – это исключительно внутреннее дело Китая. Правительство КНР преисполнено решимости защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, реализовывать принцип «одна страна – две системы» и отвергать любое внешнее вмешательство в дела Гонконга», — говорится в заявлении.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая «Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг». Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.

Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.

Законопроект предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.