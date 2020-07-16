Разработанный США закон «Об автономии Гонконга» направлен вовсе не на обеспечение защиты демократии и свобод в Гонконге, а на сдерживание развития Китая, заявил замглавы МИД КНР Чжэн Цзэгуан на встрече с послом США в Китае Терри Брэнстедом.

«Разработанный США так называемый закон «Об автономии Гонконга» касается вовсе не (защиты – ред.) «демократии» и «свобод» жителей Гонконга, он является тщетной попыткой помешать и сдержать развитие Китая, эти планы никогда не увенчаются успехом», — заявил Чжэн Цзэгуан, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что в последнее время американская сторона также вмешивалась во внутренние дела Китая по вопросам Тибета, Синьцзяна, Южно-Китайского моря.

«В связи с этим, китайская сторона уже предприняла и продолжит принимать контрмеры и решительно отстаивать свои важнейшие интересы. Я бы хотел предупредить США, что любая травля и несправедливость, навязанные Китаю США, встретят решительный отпор. Планы Вашингтона помешать развитию Китая обречены на провал», — указал замглавы китайского МИД.

Дипломат призвал США сменить курс, прекратить клевету и провокации в отношении Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон «Об автономии Гонконга» был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных, по мнению США, к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.