Резолюция Бельгии и Германии о продлении доставки гумпомощи САР через два погранперехода на границе с Турцией не учитывала призыва генсека ООН снять односторонние санкции, мешающие Дамаску бороться с пандемией, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов («Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям») на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. За резолюцию проголосовали все остальные 13 членов СБ ООН. Мандат действия КПП истекает 10 июля.

Постпред США при ООН Келли Крафт обвинила РФ и Китай в цинизме, стремлении «удушить гуманитарную помощь Сирии» и поддержке Башара Асада.

В свою очередь, Чжан Цзюнь подчеркнул, что односторонние меры принуждения обострили экономический и гуманитарный кризис в Сирии.

По его словам, до тех пор, пока односторонние принудительные меры не будут отменены, не будет существенного улучшения гуманитарной ситуации в Сирии.

«Одна страна, утверждая, что она обеспокоена страданиями сирийского гражданского населения, ввела дополнительные односторонние меры принуждения в отношении Сирии, безжалостно удушая средства к существованию сирийского народа. Китай вновь призывает Совет Безопасности заняться этим критически важным вопросом и настоятельно призывает соответствующие страны немедленно отменить односторонние принудительные меры, введенные в отношении Сирии», — заявил китайский постпред.

Он также указал, что односторонние меры принуждения серьезно подорвали способность Сирии бороться с пандемией COVID-19. «Генеральный секретарь Антониу Гутерреш и спецпосланник по САР Гейр Педерсен неоднократно призывали соответствующие страны отменить односторонние принудительные меры. С этой целью Китай предложил поправки к проекту резолюции», — указал Чжан Цзюнь.

«Вызывает разочарование тот факт, что проект резолюции, представленный соавторами, полностью игнорирует поправки Китая и не содержит ни единого слова об односторонних принудительных мерах. Китай вынужден голосовать против такого необъективного и несбалансированного проекта резолюции», — сказано в заявлении постпреда КНР при ООН.

Кроме того, он отметил, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи был срочной и временной мерой. «Правительство Сирии несет главную ответственность за улучшение гуманитарной ситуации в стране. Суверенитет и территориальная целостность Сирии должны уважаться», — добавил он.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: «Баб-эс-Салям», «Баб-эль-Хава» (оба на границе САР и Турции), «Эль-Ярубия» (граница САР и Ирака) и «Аль-Рамта» (граница САР и Иордании).

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как утверждали российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. «Эль-Ярубия» и «Аль-Рамта» перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи.

Во вторник после блокировки резолюции о продлении на год работы КПП «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям» Россия объявила, что внесет свой проект резолюции. Он предполагает продление на полгода работы лишь одного погранперехода — «Баб-эль-Хава».

Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи «задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране». Теперь, по словам постпреда РФ при ООН, «пришло время постепенно сворачивать этот механизм, с тем чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182».