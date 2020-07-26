Он сможет принимать 60 млн пассажиров в год.

В китайском городе Циндао завершили строительство одного из крупнейших аэропортов страны. Здание воздушной гавани с высоты напоминает морскую звезду, пишет CNN.

По сообщениям китайских СМИ, строительство закончили еще 24 июня, однако официально объект еще не открыли. Аэропорт строили в течение 5 лет, на проект ушло около $5,8 млрд, общая площадь – 3066 га, что в два раза больше лондонского Хитроу. На первом этапе воздушная гавань сможет обслуживать до 35 млн пассажиров в год и принимать до 500 000 тонн грузов. На втором этапе, после открытия еще двух взлетно-посадочных полос, – до 60 млн пассажиров. Также новый аэропорт в Циндао сможет обслуживать самые большие лайнеры – Airbus A380 и Boeing 787.

Крыша нового аэропорта не только самая большая по площади в мире (223 000 м2), но и еще самая тонкая. Ее толщина всего 0,5 мм, как у листа бумаги А4, при этом она, как губка впитывает в себя избыток дождевой воды, которую потом можно отправить на переработку.

С городом аэропорт соединен скоростными поездами и метро, дорога от центра города займет около часа.

Отмечается, что это не первый аэропорт Китая, построенный в форме морской звезды. Подобный проект ранее реализовывали в Пекине.