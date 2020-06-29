Бытовыми приборами в здании можно управлять голосом или жестами.

В китайско-сингапурском экогородке Биньхай построили в первый дом с нулевым потреблением энергии, пишет «Жэньминь жибао».

Площадь дома — 135 м2. На его крыше установлена солнечная панель мощностью 20 кВт. Разработчики посчитали, что годовое потребление энергии этого здания будет меньше, чем количество энергии, которое оно производит. Сообщается, что в солнечные дни батарея может вырабатывать около 80 кВт в сутки при потреблении всего 60 кВт.

При необходимости дом может самостоятельно регулировать энергопотребление. Бытовыми приборами в здании можно управлять дистанционно, при помощи голосовых команд и жестов.