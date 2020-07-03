Он является потомком вируса, вызвавшего пандемию 2009 года.

Проанализировав более 30 тысяч мазков из носа свиней, китайские учёные обнаружили новый штамм вируса свиного гриппа. По своему характеру он напоминает птичий грипп. Учёные дали ему название G4.

G4 является потомком вируса, вызвавшего пандемию 2009 года. Это показали результаты генетической экспертизы находки. Сейчас учёных волнует, адаптируется ли в природе вирус к тому, чтобы передаваться от человека к человеку. По всем показателям, он обладает всеми обязательными качествами, для того, чтобы переключится на человека. Тогда новой пандемии не избежать.

Уже были найдены антитела на вирус в крови китайских свиноводов. Как говорит практика, люди, работающие на фермах гораздо чаще людей, контактирующих с дикими животными, становятся источниками новых пандемий.

Учёные начали изучать способность к распространению вируса на хорьках, считая, что респираторные симптомы этих зверьков похожи на человеческие. Для получения результатов потребуется время.