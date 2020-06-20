Власти Китая в субботу обнародовали подробности текста законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, подготовленного Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (главным законодательным органом Китая).

В пятницу законопроект был представлен на рассмотрение ПК ВСНП, однако по итогам завершившегося в субботу в Пекине трехдневного заседания, в списке одобренных законопроектов он не числился. Согласно данным источников газеты South China Morning Post, голосование по итоговому варианту законопроекта о национальной безопасности в Гонконге может состояться в ближайшие недели на специальном заседании.

Законопроект, который еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, состоит из шести глав, которые в свою очередь делятся на 66 статей. Главы, в частности, включают общие положения, обязанности и механизмы по обеспечению национальной безопасности Гонконга, преступления и наказания, определения подсудности и порядок правоприменения, есть глава, касающаяся учреждения центрального правительства Китая по вопросам поддержания национальной безопасности в Гонконге, и дополнительные положения.

Сообщается, что в тексте законопроекта четко оговаривается основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.

В законопроекте обозначены четкие правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Отмечается, что после того, как текст законопроекта был подготовлен, соответствующие ведомства специально запросили мнения правительства Гонконга, тщательно изучили все высказанные мнения и предложения, полностью учли реальную ситуацию в Гонконге. Текст законопроекта неоднократно пересматривался и совершенствовался.