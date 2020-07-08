Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«США нам до сих пор не сказали, что они хотят от нашего участия в переговорах: чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до уровня США или что США готовы снизить свой арсенал до уровня Китая. Если США согласятся снизить свой ядерный арсенал до уровня Китая, мы присоединимся к переговорам на следующий день», — заявил журналистам Фу Цун.