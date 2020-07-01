Угрозы и намерение ряда стран ввести санкции в отношении некоторых китайских чиновников из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге представляют собой «бандитскую логику», заявил на пресс-конференции в среду замглавы канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжан Сяомин.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге, он вступил в силу в этот же день. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о специальном административном районе Гонконг.

«Что касается упомянутых вами некоторых стран, которые заявляют о намерении ввести санкции в отношении ряда китайских чиновников, я считаю, что это бандитская логика», — заявил Чжан Сяомин.

По его словам, то, что Пекин делает в настоящее время — это принятие закона по обеспечению национальной безопасности в одной из административно-территориальных единиц КНР, «какое вам до этого дело, это исключительно наши внутренние дела».

В последнее время отношения между США и Китаем вновь обострились из-за законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны — Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Ранее США ввели визовые ограничения для должностных лиц КПК, «ответственных за подрыв автономии Гонконга». Кроме того, прекращен экспорт оборонных технологий и технологий двойного назначения в Гонконг. Также будут ликвидированы преференции, которые действовали для этой территории.

В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.