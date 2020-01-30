СПОРТ

В Китае из-за коронавируса перенесли начало футбольного сезона

10:39 30/01/2020

Китайская футбольная ассоциация (CFA) решила перенести начало нового сезона чемпионата на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Для того чтобы обеспечить здоровье болельщикам, журналистам, игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу стадионов в борьбе с эпидемией пневмонии, CFA приняла решение отложить начало сезона 2020 года», – сказано в заявлении организации.

Спортивные чиновники также выразили глубокое уважение всем, кто борется с этой эпидемией в больницах по всей стране.

Добавим, что новый сезон в Китае должен был начаться 22 февраля.

В настоящее время общее число зараженных новым типом коронавируса в КНР достигло 7711 человек,170 из них погибли.



