Животное просто напугало прохожего.

Житель Китая вызвал для черепахи полицию, сообщает CGTN.

Мужчина из городского округа Сюаньвэй обнаружил рядом с ручьем большеголовую черепаху. У этого вида нос напоминает орлиный клюв, а хвост похож на крокодилий. Своим видом животное шокировало человека настолько, что он вызвал полицию.

Сотрудники специального подразделения, которые занимаются дикими животными, забрали зверя и передали его в центр передержки, где после обследования черепаху отпустят.

Большеголовые черепахи обитают в Южном Китае, Мьянме, Лаосе, Камбодже, Таиланде и Вьетнаме. Обычно днем они прячутся под камнями или греются на солнце недалеко от воды. Эти черепахи питаются рыбой, моллюсками, червями и другими беспозвоночными.