Автобус со школьниками во вторник утром упал в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, информации о числе пассажиров и о возможных жертвах пока не поступало, говорится в сообщении управления по чрезвычайным ситуациям провинции.

Инцидент произошел около 11.45 по местному времени (06.45 мск), когда автобус со школьниками по пока неустановленной причине опрокинулся набок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь.

Как сообщило пожарное управление провинции Гуйчжоу, на месте работают около 100 спасателей, в том числе 17 водолазов.