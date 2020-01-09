Китайский вице-премьер Лю Хэ заявил о намерении посетить США вместе с делегацией для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами 13–15 января. Об этом сообщает Reuters 9 января со ссылкой на заявление представителя министерства коммерции Китая Гао Фэн.

15 октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению. В Пекине считают, что предстоящее соглашение будет иметь чрезвычайно важное значение и положительно отразится на обеих странах, а также на всем остальном мире.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. Позже стороны вводили новые пошлины.