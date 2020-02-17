В Китае общее количество инфицированных новым коронавирусом составило 70548 человек, 2048 случаев за последние сутки. Число смертей от болезни за сутки – 105, за все время – 1770. Больше все пострадала провинция Хубэй, центр эпидемии: 1993 новых инфицированных и 100 смертей.

14 февраля был зарегистрирован первый случай COVID-19 на территории Африки (в Египте). 15 февраля зафиксирована первая смерть от новой инфекции в Европе, во Франции умер пожилой человек, который прибыл из Китая.

К этому времени во всем мире известно о 71350 случаях болезни и 1775 смертях. За время вспышки инфекции выздоровели 11136 человек.