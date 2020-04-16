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Пациентка с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией умерла в Кировской области. Это первый случай смертельного исхода в регионе, сообщается в четверг в официальной группе областного Минздрава в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью в госпитале скончались две женщины. Обе находились в группе риска из-за возраста и хронических заболеваний. Одна из них — 80-летняя жительница города Перми, которая ехала 10 апреля на поезде из Санкт-Петербурга после проведенной операции. Вторая пациентка — 86-летняя жительница города Яранска, которая до госпитализации в Кировскую инфекционную больницу была в Москве», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, у женщины 80 лет заражение коронавирусом подтверждено лабораторно.

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