Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов заявил, что выплаты медработникам за работу с COVID-19 будут начисляться через Фонд социального страхования.

Об этом сообщает progorod43.

«Сейчас у нас появилась единая для всех методология, все выплаты будут начисляться в рамках единого постановления. Положительным моментом является то, что они будут производиться за фактически отработанное время. Они будут выплачиваться за счёт федерального бюджета, исходя из количества отработанных «нормативных смен», — отметил Курдюмов.

Размер выплаты зависит от условий оказания медпомощи и категории, к которой относится работник.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке медиков.