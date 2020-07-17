Спецслужбы Киргизии задержали члена запрещенной религиозно-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир*, разыскиваемого в одной из стран СНГ за совершение особо тяжких преступлений, сообщили Mpravda.com в пятницу в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.

«ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* задержан член данной запрещенной на территории Киргизии экстремистской организации, гражданин А.А., 1985 года рождения», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, в ходе расследования установлено, что задержанный активно занимался вербовкой и распространением деструктивной идеологии на территории Бишкека.

«Арестованный также находится в межгосударственном розыске в одной из стран СНГ за совершение особо тяжких преступлений», — добавили в Госкомитете.

Как сообщается, в настоящее время задержанный находится в СИЗО ГКНБ, ведется следствие.

*Террористическая организация, запрещенная в России.