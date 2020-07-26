Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 689 за сутки, 28 человек скончались, сообщили Mpravda.com в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 26 июля 2020 года по республике зарегистрировано 689 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 190 из них — в Бишкеке», — заявил агентству представитель штаба.

По словам собеседника Mpravda.com, за минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек, выздоровели — 1185.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных 28 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2661 работника медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 32 813. Умерли 1277 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф