Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 967 за сутки, умерли 46 человек, сообщили Mpravda.com в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 23 июля 2020 года по республике зарегистрированы 967 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 202 из них в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 46 человек. Выздоровел 1031 человек.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных 49 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2527 работников медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 30 326. Умерли 1169 человек. Выздоровели 16791.