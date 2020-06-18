В Киргизии за сутки выявили 95 новых случаев COVID-19, один человек скончался, сообщили Mpravda.com в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

«На 18 июня 2020 года по республике зарегистрировано 95 новых случаев СOVID-19, 49 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, накануне в Алайской территориальной больнице на юге страны скончался 73-летний мужчина, инфицированный COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 32 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 14 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 509 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2657. Умер 31 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1933 пациентов.