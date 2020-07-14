Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 421 за сутки, два человека скончались, сообщили Mpravda.com во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 14 июля 2020 года по республике зарегистрирован 421 новый случай СOVID-19, 176 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались двое человек — мужчина и женщина в Жайылской территориальной больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 109 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 94 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1875 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 11 538. Умерли 149 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3569 пациентов.

По данным штаба, также за сутки 45 человек скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 497.