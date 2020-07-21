Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1108 за сутки, умерли 42 человека, сообщили Mpravda.com во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 21 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1108 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 323 из них в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 42 человека. Выздоровели 1667 человек.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 28 251. Умерли 1079 человек. Выздоровели 14 776.