Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1020 за сутки, умерли 70 человек, сообщили Mpravda.com в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 19 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1020 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 70 человек.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 26532. Умерли 1003 человека.

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