Рекордные 309 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, сообщили Mpravda.com в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 27 июня 2020 года по республике зарегистрировано 309 новых случаев СOVID-19, 118 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев инфицирования с начала пандемии.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались трое человек — две женщины и один мужчина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 50 пациентов. На стационарном лечении остаются 628 человек, из которых 12 — в реанимации.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 43 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 712 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 4513. Умерли 46 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2212 пациентов.