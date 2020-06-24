Рекордные 207 случаев заражения коронавирусом выявлены в Киргизии за сутки, один человек умер, общее число зараженных возросло до 3726, сообщили Mpravda.com в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 24 июня 2020 года по республике зарегистрировано 207 новых случаев СOVID-19, 92 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев инфицирования с начала пандемии.

По словам собеседника агентства, накануне зафиксировали одну смерть от коронавируса: в Ошской межобластной больнице скончался мужчина 1972 года рождения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 28 пациентов. На стационарном лечении остаются 623 человека, из которых 12 — в реанимации.

Как добавили в штабе, среди новых инфицированных 25 медработников. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 629 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 3726. Умерли 42 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2082 пациентов.